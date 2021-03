Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Butta Gli Occhi su Luca! (Di giovedì 11 marzo 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Tina torna in studio e litiga subito con Gemma. La Galgani torna ad avere un confronto con Cataldo, mentre Massimiliano si avvicina ad Eugenia e piange in esterna con lei… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato molto a lungo di Gemma e Tina. Queste ultime si sono duramente scontrate per via di quanto accaduto tra la Galgani e Cataldo. Ecco che cosa è successo nel dettaglio nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne! Uomini e Donne, Puntata di Oggi: scontro tra Tina e Gemma! La Puntata di Oggi si apre con ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 11 marzo 2021)di: Tina torna in studio e litiga subito con. La Galgani torna ad avere un confronto con Cataldo, mentre Massimiliano si avvicina ad Eugenia e piange in esterna con lei… Nellaquotidiana di, si è parlato molto a lungo die Tina. Queste ultime si sono duramente scontrate per via di quanto accaduto tra la Galgani e Cataldo. Ecco che cosa è successo nel dettaglio nelladididi: scontro tra Tina e! Ladisi apre con ...

