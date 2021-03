Fintech, Hype: nel 2020 performance migliori del mercato per valore e numero di transazioni (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 la Fintech Hype ha registrato performance migliori del mercato per quanto riguarda totale dei pagamenti digitali e numero di transazioni. Lo ha sottolineato in una nota la stessa società che conta 1 milione e 380 mila clienti. Rispetto al 2019 Hype è cresciuta del 65% sul valore totale dei pagamenti digitali, ormai sopra il miliardo di euro, e del 49% sul numero di transazioni che arrivano a quasi 35 milioni. Meglio di quanto registrato dall’intero mercato – -0,7% dei pagamenti e +4% sul numero delle transazioni – come è stato evidenziato dall’osservatorio Innovative Payments della School of management del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Nellaha registratodelper quanto riguarda totale dei pagamenti digitali edi. Lo ha sottolineato in una nota la stessa società che conta 1 milione e 380 mila clienti. Rispetto al 2019è cresciuta del 65% sultotale dei pagamenti digitali, ormai sopra il miliardo di euro, e del 49% suldiche arrivano a quasi 35 milioni. Meglio di quanto registrato dall’intero– -0,7% dei pagamenti e +4% suldelle– come è stato evidenziato dall’osservatorio Innovative Payments della School of management del ...

