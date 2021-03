Twitter, la Russia rallenta l’accesso alla piattaforma social per non aver “bannato” alcuni post (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – L’autorità di Stato russa delle telecomunicazioni ha annunciato di essere pronta a rallentare i collegamenti alla piattaforma Twitter per non aver cancellato alcune informazioni che erano state “bannate” dalle stesse autorità. La Roskomnadzor, il Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa di Mosca, ha inoltre minacciato il social network di bloccare totalmente l’accesso qualora non venissero cancellati i circa 3mila post incriminati. “Il rallentamento verrà applicato al 100% dei dispositivi mobili e al 50% dei dispositivi non mobili”, si legge in una nota dell’autorità russa. “Se (Twitter) continua a ignorare i requisiti della legge, le misure di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – L’autorità di Stato russa delle telecomunicazioni ha annunciato di essere pronta are i collegamentiper noncancellato alcune informazioni che erano state “bannate” dalle stesse autorità. La Roskomnadzor, il Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa di Mosca, ha inoltre minacciato ilnetwork di bloccare totalmentequalora non venissero cancellati i circa 3milaincriminati. “Ilmento verrà applicato al 100% dei dispositivi mobili e al 50% dei dispositivi non mobili”, si legge in una nota dell’autorità russa. “Se () continua a ignorare i requisiti della legge, le misure di ...

