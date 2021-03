Nuovo dpcm: stop ai ristoranti, chiusi cinema e palestre. Visite agli amici «complicate» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con i contagi in risalita, un Rt nazionale sopra 1, le varianti che premono e la nuova stretta per decreto a cui sta lavorando il governo per rendere più semplice entrare nella fascia di... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con i contagi in risalita, un Rt nazionale sopra 1, le varianti che premono e la nuova stretta per decreto a cui sta lavorando il governo per rendere più semplice entrare nella fascia di...

