Dr. Fone – Come recuperare contatti da Android (Di mercoledì 10 marzo 2021) La rubrica, o l'elenco di tutti i contatti, è uno degli elementi più importanti che conserviamo sul nostro smartphone. Questo è il motivo per cui è importante sapere cosa fare quando cancelliamo accidentalmente alcuni dei migliori metodi e applicazioni per il ripristino. Il recupero dati è utile in molti casi: cancellazione accidentale, crash di sistema, password dimenticata, schermata nera, reimpostazione di fabbrica, ma anche in caso di schermo rotto. Quando lo schermo del dispositivo è rotto, lo smartphone diventa inutile. La maggior parte delle persone crede che se lo schermo si rompe, nulla può essere salvato. Sebbene il dispositivo stesso funzioni, i dati sul dispositivo non sono disponibili fino a quando lo schermo non viene riparato. Se è stato eseguito il backup dei dati, inclusi i contatti, è possibile ripristinare facilmente i dati su un ...

