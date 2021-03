Calciomercato Inter, dall’Inghilterra: Hakimi nel mirino di Arsenal e Chelsea (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Arsenal pensa ad Achraf Hakimi per la prossima stagione? Secondo quanto riportato dal Telegraph, i Gunners sarebbero alla finestra nel caso in cui l’Inter si trovasse costretta a cedere il marocchino per esigenze societarie. La valutazione di Hakimi si aggirerebbe attorno ai 45 milioni di euro. Il suo ingaggio sarebbe alla portata dei londinesi, alla ricerca di un esterno destro visto che a fine stagione quasi certamente Hector Bellerin saluterà (Psg o Barcellona sono su di lui) mentre continua a non convincere Ainsley Maitland-Niles, a gennaio ceduto in prestito al West Bromwich. Ma l’Arsenal non sarebbe il solo club della Premier League Interessato ad Hakimi: se l’ex Real finisse sul mercato, anche il Chelsea sarebbe pronto a farsi avanti per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’pensa ad Achrafper la prossima stagione? Secondo quanto riportato dal Telegraph, i Gunners sarebbero alla finestra nel caso in cui l’si trovasse costretta a cedere il marocchino per esigenze societarie. La valutazione disi aggirerebbe attorno ai 45 milioni di euro. Il suo ingaggio sarebbe alla portata dei londinesi, alla ricerca di un esterno destro visto che a fine stagione quasi certamente Hector Bellerin saluterà (Psg o Barcellona sono su di lui) mentre continua a non convincere Ainsley Maitland-Niles, a gennaio ceduto in prestito al West Bromwich. Ma l’non sarebbe il solo club della Premier Leagueessato ad: se l’ex Real finisse sul mercato, anche ilsarebbe pronto a farsi avanti per ...

