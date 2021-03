Uno studio di Science dice che la pandemia finirà se apriamo tutto? No! Anzi | sottolinea l’importanza delle misure

Leggi su open.online

(Di martedì 9 marzo 2021) Secondo alcune testate giornalistiche unopubblicato dalla rivista scientificasmonterebbe l’utilitàchiusure nella lotta contro la Covid-19. Secondo il racconto, parteadottate «potrebbero essere state controproducenti» e per liberarci dal Sars-Cov-2 bisognerebbe farlo circolare, altrimenti «ci metteremo almeno 10 o 20 anni, per uscire da questa situazione». Lodi, datato 12 febbraio 2021, si intitola «Immunological characteristics govern the transition of COVID-19 to endemicity», ma non risulta che suggerisca la diffusione libera del virus per uscire dalla situazione emergenziale. In realtà, pone degli scenari in base a ciò che potrebbe succedere e alcune testate giornalistiche hanno riportato le informazioni in ...