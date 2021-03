Stroncati dal covid dopo 50 anni di matrimonio: “Fate i bravi e proteggeteci” (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una coppia di 80enni di Castellammare di Stabia, sposati da 50 anni, sono Stroncati dal covid a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Il primo a cui il virus ha fermato il cuore è stato Carmine Gagliardi, il tempo per i figli di doversi confrontare con la perdita del portiere in pensione, che è arrivata la notizia della mamma. Maddalena e’ morta in ospedale nell’ala covid del San Leonardo di Castellammare, dove gli operatori del 118 l’hanno trasferita sperando di riuscire a salvarla. La famiglia della coppia avvisa gli stabiesi: “Abbiamo voluto diffondere il nostro dolore per far capire agli stabiesi la pericolosità del covid visto il brutto periodo che stiamo vivendo”. Le parole della figlia Giovanna: “Cara mamma mi hai lasciato anche tu, dopo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una coppia di 80enni di Castellammare di Stabia, sposati da 50, sonodala distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Il primo a cui il virus ha fermato il cuore è stato Carmine Gagliardi, il tempo per i figli di doversi confrontare con la perdita del portiere in pensione, che è arrivata la notizia della mamma. Maddalena e’ morta in ospedale nell’aladel San Leonardo di Castellammare, dove gli operatori del 118 l’hanno trasferita sperando di riuscire a salvarla. La famiglia della coppia avvisa gli stabiesi: “Abbiamo voluto diffondere il nostro dolore per far capire agli stabiesi la pericolosità delvisto il brutto periodo che stiamo vivendo”. Le parole della figlia Giovanna: “Cara mamma mi hai lasciato anche tu,...

