Sigep Exp | filiere del dolce connesse al mercato con l’esperienza digitale

(Di martedì 9 marzo 2021) Internazionalità, competenze, tecnologia,. Sono le coordinate su cui si svilupperà il palinsesto diExp 2021, edizione completamentedella iconica manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata alledella gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e al caffè, dal 15 al 17 marzo. Una piattaforma progettata per sviluppare business per gli espositori e buyers, condividere competenze e professionalità con due format di eventi live da studio televisivo, muovere un primo passo verso l’edizione in presenza di gennaio 2022. Il sentiment delle associazioni che rappresentano leospiti sta in equilibrio tra un contesto internazionale tutt’ora incerto e la spinta a cogliere le opportunità che gli artigiani e la filiera tecnologica italiane possono dispiegare ...