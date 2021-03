Piemonte, via libera della Regione ai vaccini anche al personale scolastico non residente: iniezioni dal 10 marzo. Soddisfatti i sindacati (Di martedì 9 marzo 2021) A partire dal 10 marzo, il Piemonte vaccinerà non solo il personale scolastico residente, ma anche tutti i maestri, i professori, i bidelli, i dirigenti che lavorano sul territorio ma non hanno un medico di famiglia nella città in cui esercitano la professione. La decisione è stata comunicata in una nota stampa con cui la Regione ha aggiornato il conteggio delle iniezioni effettuate finora. Il governatore Alberto Cirio è quindi riuscito a sciogliere un nodo che aveva creato parecchie polemiche. L’avvio delle pre-adesioni alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 del personale scolastico, infatti, era partito il 15 febbraio, ma la Regione aveva sospeso la possibilità di aderire alla vaccinazione ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) A partire dal 10, ilvaccinerà non solo il, matutti i maestri, i professori, i bidelli, i dirigenti che lavorano sul territorio ma non hanno un medico di famiglia nella città in cui esercitano la professione. La decisione è stata comunicata in una nota stampa con cui laha aggiornato il conteggio delleeffettuate finora. Il governatore Alberto Cirio è quindi riuscito a sciogliere un nodo che aveva creato parecchie polemiche. L’avvio delle pre-adesioni alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 del, infatti, era partito il 15 febbraio, ma laaveva sospeso la possibilità di aderire alla vaccinazione ai ...

