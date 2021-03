Monica Bertini | scollatura da urlo e messaggio a tutte le donne – FOTO

(Di martedì 9 marzo 2021) La bellissimatorna a postare unamozzafiato su Instagram, e lancia unlecon la mimosa in mano Sempre bellissima, che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

rating_fan : Napoli - Bologna, il prepartita con Monica Bertini e Domenico Maietta - juventino872 : diletta leotta, giorgia rossi, monica bertini, michaela calcagno che gnocche - ilbianconerocom : Torna #AperitivoBianconero, oggi alle 17 con Monica Bertini in diretta con voi! VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Bertini

BlogLive.it

La giornalistasfoggia un look in rosso su Instagram da vera diva, eleganza e sensualità: favolosa La giornalista sportivaè la perfetta personificazione del binomio eleganza e ...A moderare l'incontro saranno Silvia Campanella , firma di Tuttosport , con la partecipazione speciale della giornalista sportiva. Nel corso dell'appuntamento una piccola sorpresa di ...La risposta sembrerebbe quasi banale, visto che sono le prime due lettere del suo nome, che è proprio composto da 5 lettere Il gioco di Achille Lauro sui social è un vero rompicapo che il pubblico ita ...Per parlare di campionato ma anche di Champions League, Blasting News ha contattato la giornalista professionista Monica Bertini, volto conosciuto nell’ambito dello sport e collaboratrice Mediaset.