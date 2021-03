Juve fuori dalla Champions: non basta il 3-2 al Porto. Ronaldo fa flop (Di martedì 9 marzo 2021) La Juventus fuori dalla Champions. All'Allianz Stadium i bianconeri vincono 3-2 ma sono eliminati in virtù della sconfitta per 2-1 all'andata. Dopo il vantaggio di Sergio Oliveira al... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 9 marzo 2021) Lantus. All'Allianz Stadium i bianconeri vincono 3-2 ma sono eliminati in virtù della sconfitta per 2-1 all'andata. Dopo il vantaggio di Sergio Oliveira al...

