Il Presidente Mattarella in ospedale | la notizia è appena arrivata

(Di martedì 9 marzo 2021) Il Capo dello Stato, 80 anni il prossimo luglio, rientra nelle tempistiche vaccinali previste dalla regione Lazio. Si vaccinerà allo Spallanzani di Roma. Nel suo discorso di fine annoaveva sottolineato come sottoporsi alla vaccinazione fosse “un dovere” e che lo avrebbe fatto quando sarebbe stato il suo turno. “Vaccinarsi – aveva spiegato – è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Io mi vaccineròpossibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza”. Oggi tra gli italiani che si sottoporranno alla vaccinazione anti ...

Advertising

Quirinale : #8marzo, il Presidente #Mattarella legge i nomi delle 12 donne uccise nel 2021 il discorso integrale:… - TeresaBellanova : 'Se si giunge a uccidere una donna, è perchè non si rispettano il suo desiderio di libertà e la sua autonomia, perc… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si vaccinerà domani all'ospedale Spallanzani di Roma. Il capo del… - fanpage : Da domani riaprono tutte le #scuole in Calabria - CostanzaBattis1 : RT @donatella662: Sergio Mattarella: Petizione al Presidente contro l'odio nei riguardi del Senatore Renzi e di Italia Viva - Firma la peti… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente Mattarella

... ? che le Amministrazioni Comunali della zona intemelia aderiscano all'iniziativa dell'Anci e deliberino l'invio di una petizione scritta aldella Repubblica Sergioaffinché ...Ildella Repubblica Sergiosi vaccinerà oggi contro il Covid 19 all'Istituto Spallanzani di Roma, avendo seguito protocolli, procedure e tempistiche previste dalla Regione Lazio. ...La fondazione guidata dall’ex ministro Nicolais: «Se usassimo i nostri dati con un software intelligente in grado però di avere accesso a tutte queste informazioni in unico database potremmo persino p ...Il Presidente della Repubblica è atteso oggi alle 12:00 allo Spallanzani di Roma: Sergio Mattarella compirà 80anni il prossimo 23 luglio. Come aveva già annunciato nel discorso di fine anno, ha atteso ...