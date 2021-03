I cani di Joe Biden cacciati dalla Casa Bianca | Major ha morsicato un addetto alla sicurezza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Per Joe e Jillla grana che non ti aspetti: la first couple americana è stata costretta a rispedire i due pastori tedeschi di famiglia,e Champ, nella propria abitazione in Delaware dopo che uno dei dueè stato protagonista di un comportamento aggressivo all’interno della, come riporta la Cnn., 3 anni, adottato dainel 2018, avrebbe morso undella residenza presidenziale. L’identità della persona coinvolta non è stata rivelata, ma l’episodio sarebbe stato così serio da consigliare l’allontanamento deitornati ora a Wilmington. Non sarebbe la prima volta in cuiha mostrato un atteggiamento aggressivo da quando è ...