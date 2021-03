Vaccari Pd | ' Dimissioni Zingaretti creano incertezza | ora all' assemblea si faccia chiarezza'

Advertising

AgenziaOpinione : VACCARI (PD) * DIMISSIONI ZINGARETTI: « FACCIA UN ATTO DI CHIAREZZA E DI GENEROSITÀ, IL DIBATTITO SIA SUI PROBLEMI… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccari Dimissioni

agenzia giornalistica opinione

Il Pd è impegnato per dare queste risposte e su questo non farà alcun passo indietro, anzi deve farne dieci in avanti", conclude...giornata c'è stato un ulteriore tentativo di convincere Nicola Zingaretti a ritirare le. Marco Furfaro , Nicola Oddati , Luigi Telesca , Stefano, le vicepresidenti Anna Ascani e ...Il dirigente Pd: "Il Pd è uno dei punti di riferimento della nuova compagine del governo Draghi, però è chiaro che lo fa nell'autonomia delle proprie proposte e idee" ...Il segretario uscente conferma che non ci ripenserà. «Il Pd ha tante energie, è una grande forza popolare e troverà un successore. Ora penso alla Regione Lazio» ...