Luna | cercasi persone disposte ad andarci gratis

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 8 marzo 2021) Siamo all'alba dei viaggi spaziali e un giorno non lontano fare un giro intorno allao fermarsi qualche giorno su alberghi orbitanti sarà alla portata di molti. Uno dei precursori del turismo spaziale sarà l'imprenditore miliardario Yusaku Maezawa che nel 2023 con il suo progetto dearMoon farà un giro intorno allacon la Starship di SpaceX e Super Heavy Rocket, rispettivamente il razzo e il veicolo spaziale progettato per il trasporto die merci sullae su Marte dall'azienda di Elon Musk. Ora Yusaku sta cercando in tutto il mondo ottoda selezionare per il completare l’equipaggio del suo volo privato, sei giorni di viaggio tra andata e ritorno. Le candidature sono aperte a tutti, è sufficiente compilare un modulo entro il 14 marzo. Potete farlo subito, non costa nulla, ...