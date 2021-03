Curva in crescita | CTS in pressing sul Governo | i possibili scenari

(Di lunedì 8 marzo 2021) Non arrivano buone notizie dalladei contagi che, purtroppo, continua a salire. Per il quarto giorno consecutivo, infatti, i nuovi positivi nel nostro Paese superano la quota giornaliera dei 20 mila casi, segnalando dunque un preoccupante trend al rialzo: ieri il tasso di positività è balzato di nuovo sopra al 7%. Il Comitato Tecnico Scientifico, inormai da diversi giorni, invoca misure più severe e automatiche, con il rosso immediato per le Regioni che superano i 250 casi ogni cento mila abitanti. Allo stato, si valuta una nuova stretta, non un lockdown, ma gli esperti esprimono “grande preoccupazione” per la diffusione delle varianti. E c’è chi parla addirittura di prime tensioni con ilche cerca una soluzione meno traumatica. ALTRO CHE ALLENTAMENTO, SALVINI NEI GUAI – Insomma, così come già successo al suo ...

Rimane inlaepidemica in Italia. Ieri il bilancio era stato di 23.641 nuovi casi e 307 i morti. Qui il bollettino completo Vaccini, Speranza: "Prossimo trimestre decisivo" " "A breve ...... arriviamo a 986 malati Covid in carico alle strutture sanitarie marchigiane, unain progressivache si avvicina sempre di più al picco della prima ondata, con i 1.168 pazienti Covid ...Non arrivano buone notizie dalla curva dei contagi che, purtroppo, continua a salire. Per il quarto giorno consecutivo, infatti, i nuovi positivi nel nostro Paese superano la quota giornaliera dei 20 ...Nelle prossime settimane ci sarà una crescita della curva e più regioni in zona rossa. Quindi l'avviso: "Questo vuol dire anche che come governo dobbiamo subito individuare e mettere in campo gli inte ...