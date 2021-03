Serie C-Girone C, al via la 29a giornata: Bari all’esame Potenza, il Catania gioca a Bisceglie. Il programma completo (Di domenica 7 marzo 2021) Il programma del ventinovesimo turno.Prenderà il via oggi, domenica 7 marzo, la decima giornata di ritorno del Girone C di Serie C, con l'anticipo Viterbese-Monopoli, in scena alle ore 12.30 allo Stadio "Enrico Rocchi". Sono diverse le partite importanti in ottica playoff: il Palermo ospiterà la Juve Stabia, trasferta per il Catanzaro in quel di Teramo, mentre il Catania andrà a caccia del riscatto contro il Bisceglie. La capolista Ternana giocherà in casa della Virtus Francavilla, il Bari dovrà vedersela con il Potenza. Turno di riposo, infine, per la Cavese.LE GARE IN programmaViterbese-Monopoli: ore 12.30Bisceglie-Catania: ore 15.00Palermo-Juve Stabia: ore 15.00Teramo-Catanzaro: ore ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 marzo 2021) Ildel ventinovesimo turno.Prenderà il via oggi, domenica 7 marzo, la decimadi ritorno delC diC, con l'anticipo Viterbese-Monopoli, in scena alle ore 12.30 allo Stadio "Enrico Rocchi". Sono diverse le partite importanti in ottica playoff: il Palermo ospiterà la Juve Stabia, trasferta per il Catanzaro in quel di Teramo, mentre ilandrà a caccia del riscatto contro il. La capolista Ternana giocherà in casa della Virtus Francavilla, ildovrà vedersela con il. Turno di riposo, infine, per la Cavese.LE GARE INViterbese-Monopoli: ore 12.30: ore 15.00Palermo-Juve Stabia: ore 15.00Teramo-Catanzaro: ore ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Acireale - Acr Messina in diretta streaming: dove vedere la partita Subito un esame importante per il nuovo Acireale di Fabio De Sanzo, che ospita l'Acr Messina in un importante scontro diretto nella 21a giornata del girone I di Serie D. Ma dove vedere la partita in diretta tv e in streaming ? Il calcio d'inizio allo stadio 'Aci e Galatea' è in programma alle 14.30 di domenica 7 marzo e la sfida sarà trasmessa in ...

Palla avvelenata, Ranieri: "Samp, attenta al risucchio. Non siamo ancora salvi" 'Col Cagliari si conclude la serie di tre partite in una settimana (Atalanta, Genoa e Cagliari) e ... Per esempio la Samp in queste prime sei del girone di ritorno ha conquistato 5 punti, la metà delle ...

Serie C - Risultati e classifica della 29a giornata nei Gironi A, B e C SportPiacenza Palermo-Juve Stabia, la svolta della stagione: le probabili formazioni La ventinovesima giornata di Serie C girone C si apre con un interessante big match: al Renzo Barbera si affrontano Palermo e Juve Stabia, con fischio di inizio previsto per le ore 15.00 ...

Il big-match di serie D La voglia di compiere l’impresa senza però pressioni. Il big match della ventunesima giornata del girone E di serie D si gioca al Trastevere Stadium dove la capolista ospita il Cannara che insegue al ...

