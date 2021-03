Damiano dei Maneskin | l’ex fidanzata Lucrezia e il rapporto con Victoria

Leggi su dilei

(Di domenica 7 marzo 2021)Petracca e ilconDe Angelis:deiè sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata. Il frontman della band è un grande performer sul palco, nato per stare sotto i riflettori, ma tiene anche molto alla sua privacy. Oggi accanto anon c’è una, ma in passato ha vissuto un’intensa relazione con, una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo. Il loro amore si è concluso nel 2017, poco dopo ihanno conquistato X Factor, iniziando una lunga carriera costellata di successi, fra cui la vittoria a Sanremo 2021. Ventidue anni e l’etichetta di sex symbol, il leader della band non ha ancora trovato la persona ...