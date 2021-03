Sci di fondo, assolo iridato di Therese Johaug nella 30 km tc mass start femminile ai Mondiali 2021 (Di sabato 6 marzo 2021) Therese Johaug domina la 30 km femminile a tecnica classica con partenza in linea ai Mondiali di sci di fondo e si conferma campionessa iridata (quarto oro nella rassegna): la norvegese precede la connazionale Heidi Weng, la quale nella lotta per la seconda piazza è brava a precedere le svedesi Frida Karlsson, bronzo, ed Ebba Andersson, quarta. Va ricordato che non c’erano italiane in gara dopo il ritorno in Italia della Nazionale causa Covid. Come nelle previsioni Johaug parte subito forte e sin dai primi chilometri si intuisce che la norvegese non intende lasciare nulla alle avversarie: dopo il primo giro (in tutto saranno 5 da 6 km) è già sola in testa, ed alle sue spalle il gruppo, allungatissimo, passa a 16?6. Già nel secondo giro, però, il ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021)domina la 30 kma tecnica classica con partenza in linea aidi sci die si conferma campionessa iridata (quarto ororassegna): la norvegese precede la connazionale Heidi Weng, la qualelotta per la seconda piazza è brava a precedere le svedesi Frida Karlsson, bronzo, ed Ebba Andersson, quarta. Va ricordato che non c’erano italiane in gara dopo il ritorno in Italia della Nazionale causa Covid. Come nelle previsioniparte subito forte e sin dai primi chilometri si intuisce che la norvegese non intende lasciare nulla alle avversarie: dopo il primo giro (in tutto saranno 5 da 6 km) è già sola in testa, ed alle sue spalle il gruppo, allungatissimo, passa a 16?6. Già nel secondo giro, però, il ...

