Recovery | M5S | bene Mef su McKinsey ma Parlamento sia centrale’

(Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Il Mef ha evidenziato in una nota che la società, così come altre società di servizi che regolarmente supportano l’amministrazione nell’ambito di contratti attivi da tempo e su diversi progetti in corso, non è coinvolta nella definizione dei progetti del Pnrr. Prendiamo atto ma, come abbiamo sempre sostenuto, sottolineiamo la necessità che ile le articolazioni dello Stato siano centrali nella predisposizione del piano”. Lo sottolineano i deputati del Movimento 5 stelle componenti della commissione Affari costituzionali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

CKaky89 : RT @carlakak: Draghi chiama a redigere il Recovery Plan la Società McKinsay's che collabora abitualmente col regime Saudita che paga a peso… - Ichnos1973 : RT @carlakak: Draghi chiama a redigere il Recovery Plan la Società McKinsay's che collabora abitualmente col regime Saudita che paga a peso… - natalinatweet : RT @piratadelweb: Per il Recovery Plan ha chiamato dei tecnici esterni a fare un lavoro che avrebbe dovuto fare il nostro parlamento. Se… - johncanet : RT @carlakak: Draghi chiama a redigere il Recovery Plan la Società McKinsay's che collabora abitualmente col regime Saudita che paga a peso… - Matteo0923 : RT @Il_Vitruviano: Ma solo io trovo sbalorditivo che mentre si viene a sapere che il Recovery Plan lo scriverà la società McKinsey per cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery M5S

Il Tempo

Roma, 06 mar 17:38 - I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera sottolineano che "il Mef ha evidenziato in una nota che la società McKinsey, così come ...Roma, 06 mar 15:19 - Francesco Silvestri, deputato del Movimento cinque stelle, dichiara: "Pare che la presidenza del Consiglio intenda affidare la stesura delplan ad una società esterna. Chiediamo trasparenza - continua il parlamentare in una nota, riferendosi alle notizie di stampa che parlano di un coinvolgimento della multinazionale McKinsey - ...Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S), ha chiesto alla Regione Basilicata di tenere ... le aree Zes e i processi che – ha concluso – potranno innescarsi con il recovery fund”. (ANSA).I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera sottolineano che "il Mef ha evidenziato in una ...