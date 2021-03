Calcio: Milan, fondo World Lab Technologies interessato all’acquisto (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – Gli studi legali gestiti dagli avvocati Felice Raimondo, Gianluca Frate e il Dott. Mauro Gagliardi hanno annunciato, attraverso un comunicato, l’interesse all’acquisto del Milan da parte del fondo di investimento World Lab Technologies dell’imprenditore moldavo Alexandr Jucov. “Gli studi legali gestiti dagli avvocati Felice Raimondo, Gianluca Frate e il Dott. Mauro Gagliardi – titolare del Marriotts Legal Service – hanno ricevuto il mandato per gestire in Italia l’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale in merito alla possibile acquisizione della società calcistica AC Milan S.p.a. da parte del fondo di investimento World Lab Technologies inc., facente capo al sig. Alexandr Jucov”. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – Gli studi legali gestiti dagli avvocati Felice Raimondo, Gianluca Frate e il Dott. Mauro Gagliardi hanno annunciato, attraverso un comunicato, l’interessedelda parte deldi investimentoLabdell’imprenditore moldavo Alexandr Jucov. “Gli studi legali gestiti dagli avvocati Felice Raimondo, Gianluca Frate e il Dott. Mauro Gagliardi – titolare del Marriotts Legal Service – hanno ricevuto il mandato per gestire in Italia l’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale in merito alla possibile acquisizione della società calcistica ACS.p.a. da parte deldi investimentoLabinc., facente capo al sig. Alexandr Jucov”. L'articolo ...

