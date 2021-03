Sanremo 2021, il dramma di Sinisa Mihajlovic: «È stata una malattia perfida, mi è caduto il mondo addosso» (Di venerdì 5 marzo 2021) . L’allenatore del Bologna è stato ospite della terza puntata del Festival della Canzone Italiana, dedicata ai duetti. Mihajlovic, amico di Zlatan Ibrahimovi? – ospite fisso della kermesse – ha raccontato ad Amadeus la sua battaglia vinta contro la leucemia. «È stata una malattia perfida – ha spiegato Mihajlovic – pensavo che non potesse mai succedermi nulla del genere. Mi è caduto il mondo addosso. ho subito il colpo per tre giorni, poi ho iniziato a pensare positivo. Sono entrato in ospedale, pensando che avrei vinto la malattia e ce l’ho fatta». Ibra ha commentato: «Quando ho saputo della sua malattia, non sapevo cosa fare. Gli dissi ‘Faccio quello che vuoi per aiutarti’. E lui mi ha risposto ‘ho bisogno di un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 5 marzo 2021) . L’allenatore del Bologna è stato ospite della terza puntata del Festival della Canzone Italiana, dedicata ai duetti., amico di Zlatan Ibrahimovi? – ospite fisso della kermesse – ha raccontato ad Amadeus la sua battaglia vinta contro la leucemia. «Èuna– ha spiegato– pensavo che non potesse mai succedermi nulla del genere. Mi èil. ho subito il colpo per tre giorni, poi ho iniziato a pensare positivo. Sono entrato in ospedale, pensando che avrei vinto lae ce l’ho fatta». Ibra ha commentato: «Quando ho saputo della sua, non sapevo cosa fare. Gli dissi ‘Faccio quello che vuoi per aiutarti’. E lui mi ha risposto ‘ho bisogno di un ...

