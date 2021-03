“Non posso più andare avanti così!”. Tommaso Zorzi, lo sfogo è amaro. Ma ora la sua vita sta per cambiare (Di venerdì 5 marzo 2021) Il vincitore del ‘Grande Fratello Vip’ Tommaso Zorzi è tornato alla vita di tutti i giorni, sicuramente con una consapevolezza maggiore di sé. La sua allegria e simpatia, durante soprattutto il ‘GF Late Show’, l’hanno fatta da padrona e in tanti non aspettano adesso altro che vederlo all’opera in qualche trasmissione televisiva. Tenuto conto della sua bravura, probabilmente non solo potrà ambire al ruolo di opinionista, ma potrebbe addirittura condurre un proprio programma. Ha avvisato innanzitutto i suoi follower che si farà vedere molto presto, in queste ore, con il suo amico Francesco Oppini. Certo, nei suoi confronti lui ha provato e forse prova ancora amore, ma purtroppo non ci sono speranze di vederli come coppia. Mentre era intento a fumare la sigaretta elettronica durante una sua diretta Instagram, si è soffermato su un aspetto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Il vincitore del ‘Grande Fratello Vip’è tornato alladi tutti i giorni, sicuramente con una consapevolezza maggiore di sé. La sua allegria e simpatia, durante soprattutto il ‘GF Late Show’, l’hanno fatta da padrona e in tanti non aspettano adesso altro che vederlo all’opera in qualche trasmissione televisiva. Tenuto conto della sua bravura, probabilmente non solo potrà ambire al ruolo di opinionista, ma potrebbe addirittura condurre un proprio programma. Ha avvisato innanzitutto i suoi follower che si farà vedere molto presto, in queste ore, con il suo amico Francesco Oppini. Certo, nei suoi confronti lui ha provato e forse prova ancora amore, ma purtroppo non ci sono speranze di vederli come coppia. Mentre era intento a fumare la sigaretta elettronica durante una sua diretta Instagram, si è soffermato su un aspetto ...

borghi_claudio : Accendi la televisione e il terrorismo tracima incontrollato... non ne posso più - stazzitta : Io Manuel certe cose non le posso dire perché ormai ci conosciamo bene, ma le penso. Sappi che le penso. #Sanremo21 - borghi_claudio : @Arrangione Io non posso fare altro che aspettare che tutto venga riportato in Parlamento quindi stop DPCM (questo… - beautycase6 : @brookesbellarke @tzwrldominatjon Posso dire? Sono la prima che è stata sempre per la pace. Ma torniamo sempre lá.… - JessRab94943151 : @MastriTina @visionaria_io Io non posso andare al conad?????? 500 metri ma altro comune e provincia. -