Luna Rossa-New Zealand | programma America’s Cup | orari | programma | tv Date e nuovo calendario

Luna Rossa affronterà Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America's Cup. La contesa inizierà mercoledì 10 marzo nella baia di Auckland (Nuova Zelanda): dopo un rinvio di quattro giorni a causa del lockdown di livello 3 imposto dalle autorità per tre casi di positività al Covid-19, finalmente è stato dato il via libera per incominciare questo attesissimo confronto. L'equipaggio italiano, dopo aver vinto la Prada Cup demolendo American Magic in una semifinale a senso unico (4-0) e surclassando Ineos Uk in una finale dominata in lungo e in largo (7-1), cercherà l'impresa contro i detentori del trofeo sportivo più antico del mondo. Team Prada Pirelli può continuare a sognare in grande e avrà ora la grande occasione di conquistare la Vecchia Brocca. Il sodalizio del patron Patrizio Bertelli ha ...

