Covid | la recrudescenza dei contagi | complice le varianti | porta l’Rt a 1 | 06 Ospedali in allarme

Leggi su italiasera

(Di venerdì 5 marzo 2021) In parte prevedibile, stamane il settimanale report relativo al monitoraggio della Cabina di regia (composta dallIss e dal ministero della Salute), ha indicato che, “per la prima volta in 7 settimaneè stato superiore ad 1. Nella settimana 22-28 febbraio – spiega il report – dopo un periodo di crescita, si osserva una netta accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente. Si passa a 194,87 casi per 100.000 abitanti contro i 145,16 per 100.000 nella settimana 15-21 febbraio”. Con l’aumento del, sono tornati a risalire sia i ricoveri che le Terapie intensive In particolare modo, come più volte rimarcato negli ultimi giorni, a preoccupare sono soprattutto le terapie intensive, il cui tasso di occupazione “a livello nazionale è complessivamente in aumento (26% vs 24% della scorsa settimana). Il ...