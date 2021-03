Alfa Romeo - Jean-Philippe Imparato visita le fabbriche di Cassino e Pomigliano

(Di venerdì 5 marzo 2021) Leitaliane saranno estremamente importanti per il successo dei nuovi modelli Stellantis. Lo dimostra l'interesse dei manager del gruppo nato dalla fusione di FCA con PSA nelle strutture produttive della Penisola: dopo Carlos Tavares, anche il nuovo numero uno dell', ha deciso dire gli stabilimenti diD'Arco, incaricati della produzione dei modelli attuali e futuri del Biscione. Il manager francese, arrivato ad Arese dopo essere stato vicepresidente esecutivo e ceo della Peugeot, avrà il compito di guidare il marchio verso un nuovo futuro premium, anche attraverso le sinergie con la Lancia e la DS. Entusiasta. Come già fatto dopo laal Museo ...

Vafankulu_Euru : RT @alfamale87: Alfa Romeo 33 Stradale - BBS1000 : RT @alfamale87: Alfa Romeo 33 Stradale - Pih981 : RT @Gianludale27: L'Alfa Romeo C41 oggi in pista a Barcellona, dove il team ha completato lo shakedown della nuova monoposto durante un fil… - Affaritaliani : Imparato CEO di Alfa Romeo visita gli stabilimenti di Cassino e Pomogliano - - CorriereQ : DA RIVEDERE Imparato, nuovo Ceo Alfa Romeo, in visita alle fabbriche -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

Quattroruote

FCA Germany AG, responsabile in Germania dei marchi Abarth,, Fiat, Jeep, Fiat Professional (Transporter) e Mopar, ha ora premiato i partner commerciali di maggior successo della seconda ...Il nuovo ceo diJean Philippe Imparato si è recato in visita presso gli stabilimentidi Cassino e Pomigliano D'Arco. "Una visita stimolante negli ultimi due giorni presso i nostri ...Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato a Cassino e Pomigliano Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato a Cassino e Pomigliano Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato a Cassino e Pomigliano Alfa ...Il nuovo ceo del marchio ha espresso il proprio entusiasmo per i due stabilimenti: "È stato straordinario vedere il know-how dei nostri team e la loro passione nel portare qualità e innovazione ai nos ...