Principe Filippo sottoposto a intervento chirurgico: trema Buckingham Palace (Di giovedì 4 marzo 2021) Principe Filippo intervento – Solonotizie24Cresce l'ansia della Royal Family per il Principe Filippo le cui condizioni di salute sarebbero peggiorare. Secondo quanto reso noto anche dall'Ansa il consorte della Regina Elisabetta è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ecco cos'è successo. In queste settimane l'attenzione dei media del mondo è concentrata sulla Royal Family per varie motivazioni: la scottate interista che gli ex Duchi di Sussex hanno rilasciato a Oprah Winfrey e le condizioni di salute del Principe Filippo, ricoverato in ospedale ormai da più di due settimane. Nel corso delle ultime ore, però, ecco che arriva una nuova notizia che sconvolge i sudditi della corona troviamo la ...

