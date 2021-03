Napoli: Osimhen parzialmente in gruppo, terapie per Lozano e Petagna (Di giovedì 4 marzo 2021) Buone notizie per Rino Gattuso in vista del match della 26^ giornata di Serie A del suo Napoli contro il Bologna. Nel corso dell’allenamento odierno, infatti, Victor Osimhen “ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individuale“, come riportato dal club partenopeo sul suo sito. Il nigeriano sta recuperando dopo il colpo alla testa subito in uno scontro di gioco nella sfida di Bergamo contro l’Atalanta e punta alla convocazione contro il Bologna, l’ultima a squadra a cui l’ex Lille ha segnato prima di entrare nel tunnel degli infortuni. Ancora fuori dai giochi Hirving Lozano (terapie e lavoro personalizzato in campo) e Andrea Petagna (terapie e lavoro personalizzato in palestra), per i quali i tempi di recupero sono più lunghi. ?? Report allenamento ? ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 marzo 2021) Buone notizie per Rino Gattuso in vista del match della 26^ giornata di Serie A del suocontro il Bologna. Nel corso dell’allenamento odierno, infatti, Victor“ha svolto parte del lavoro ine parte individuale“, come riportato dal club partenopeo sul suo sito. Il nigeriano sta recuperando dopo il colpo alla testa subito in uno scontro di gioco nella sfida di Bergamo contro l’Atalanta e punta alla convocazione contro il Bologna, l’ultima a squadra a cui l’ex Lille ha segnato prima di entrare nel tunnel degli infortuni. Ancora fuori dai giochi Hirvinge lavoro personalizzato in campo) e Andreae lavoro personalizzato in palestra), per i quali i tempi di recupero sono più lunghi. ?? Report allenamento ? ...

