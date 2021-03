L'igienista Signorelli sulla terza ondata in Lombardia: 'Servono misure rapide e rigorose' (Di giovedì 4 marzo 2021) Parole chiare e nette per i teorici delle chiusure, della movida e degli assembramenti: "Le misure per il contenimento del virus devono essere rapide e rigorose". Solo così si può combattere e provare ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 marzo 2021) Parole chiare e nette per i teorici delle chiusure, della movida e degli assembramenti: "Leper il contenimento del virus devono essere". Solo così si può combattere e provare ...

raffaellasalato : RT @Adnkronos: #Covid, igienista #Signorelli: '#Terzaondata in corso da un paio di settimane' - AnnaxLGxTS : RT @Adnkronos: #Covid, igienista #Signorelli: '#Terzaondata in corso da un paio di settimane' - ve10ve : RT @Adnkronos: #Covid, igienista #Signorelli: '#Terzaondata in corso da un paio di settimane' - nshongi : RT @Adnkronos: #Covid, igienista #Signorelli: '#Terzaondata in corso da un paio di settimane' - emanuelino10 : RT @Adnkronos: #Covid, igienista #Signorelli: '#Terzaondata in corso da un paio di settimane' -