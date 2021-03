Essere una buona madre (Di giovedì 4 marzo 2021) Purtroppo nessuno ci dona un manuale di istruzioni quando diventiamo genitori. La relazione coi nostri figli è da costruire da zero, ed è un rapporto complicato fatto inevitabilmente da errori, da quali però dobbiamo necessariamente imparare. Solo così permetteremo ai nostri figli di diventare i nostri migliori maestri. Il periodo iniziale della vita di un bambino è importantissimo: nei primi anni quello che daremo e diremo loro determinerà il loro Essere adulti un domani. Possiamo paragonare questo bagaglio alle radici di un albero, che lo terranno (o no) ben piantato a terra, capace di reggere le forti raffiche di vento e crescere rigoglioso. Ecco, le radici dei figli sono le madri e i padri. I genitori stessi diventano educatori sulla base delle esperienze vissute, cioè in base a quello che hanno trasmesso a loro volta i genitori. Ci sono degli errori molto comuni ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 marzo 2021) Purtroppo nessuno ci dona un manuale di istruzioni quando diventiamo genitori. La relazione coi nostri figli è da costruire da zero, ed è un rapporto complicato fatto inevitabilmente da errori, da quali però dobbiamo necessariamente imparare. Solo così permetteremo ai nostri figli di diventare i nostri migliori maestri. Il periodo iniziale della vita di un bambino è importantissimo: nei primi anni quello che daremo e diremo loro determinerà il loroadulti un domani. Possiamo paragonare questo bagaglio alle radici di un albero, che lo terranno (o no) ben piantato a terra, capace di reggere le forti raffiche di vento e crescere rigoglioso. Ecco, le radici dei figli sono le madri e i padri. I genitori stessi diventano educatori sulla base delle esperienze vissute, cioè in base a quello che hanno trasmesso a loro volta i genitori. Ci sono degli errori molto comuni ...

TeresaBellanova : Secondo @Maximinelli “Una volta le donne in difficoltà finivano nella prostituzione. Oggi fanno scelte anche più um… - robertosaviano : Oggi #AhmetAltan compie 71 anni, in una prigione turca, dove ha trascorso gli ultimi cinque. La sua colpa: essere u… - CarloCalenda : “Ne usciremo migliori” è una delle tante frasi retoriche e paternalistiche che abbiamo sentito negli scorsi mesi. M… - CabezonSSCN : RT @LiaCapizzi: 'Ho vinto in tribunale ma da sportivo voglio vincere in gara, è lì che tornerò'. Alex Schwazer a Sanremo per raccontare un… - idontknowbiccis : RT @nagioia08: Dayane è la cosa più bella capitata negli ultimi 7 mesi, è stata ed è una scoperta meravigliosa. E' stata ed è fonte d'ispi… -

Ultime Notizie dalla rete : Essere una Dpcm, mezza Italia in zona rossa.Coprifuoco anticipato. Poi solo il lockdown ... ma certo si è riflettuto su quale possa essere la soglia critica per far scattare una stretta ulteriore e quali siano le misure più adatte. Tra le ipotesi sul tavolo c'è il coprifuoco anticipato e ...

Malika Ayane è la regina dell'Ariston, Willie Peyote stupisce tutti Non basta un manifesto di citazioni e slogan per essere convincenti. Se davvero vogliono combattere, partano domani. Voto 4,5 Bugo " E invece sì ": Sembra una creatura di Stephen King. C'è ma sembra ...

Elezioni comunali a Napoli, Spadafora candidato sindaco Pd-M5S? «Potrebbe essere una sfida... Il Mattino La Specializzazione per gli Avvocati sarà il trend del futuro Ma quale potrebbe essere una soluzione per tutti gli Avvocati che si trovano in questa situazione? Il problema non è la mancanza di clienti. I clienti da aiutare, pieni di problematiche da risolvere e ...

Il pareggio «folle» del Napoli con il Sassuolo Gli azzurri ritrovano la qualità dei singoli, Insigne su tutti, ma pagano gli errori individuali in difesa. Lo sfogo di Insigne: calci contro bottiglie e cartelloni ...

... ma certo si è riflettuto su quale possala soglia critica per far scattarestretta ulteriore e quali siano le misure più adatte. Tra le ipotesi sul tavolo c'è il coprifuoco anticipato e ...Non basta un manifesto di citazioni e slogan perconvincenti. Se davvero vogliono combattere, partano domani. Voto 4,5 Bugo " E invece sì ": Sembracreatura di Stephen King. C'è ma sembra ...Ma quale potrebbe essere una soluzione per tutti gli Avvocati che si trovano in questa situazione? Il problema non è la mancanza di clienti. I clienti da aiutare, pieni di problematiche da risolvere e ...Gli azzurri ritrovano la qualità dei singoli, Insigne su tutti, ma pagano gli errori individuali in difesa. Lo sfogo di Insigne: calci contro bottiglie e cartelloni ...