Benzema | “Zidane? Un fratello Con CR7 dovevamo adattarci al suo gioco ma eravamo felici”

(Di giovedì 4 marzo 2021) L’attaccante del Real Madrid, Karimha concesso una intervista alla rivista Icon. Il centravanti francese ha parlato della sua esperienza con Cristiano Ronaldo: “È uno dei migliori al mondo. Con la sua partenza, ho dovuto interpretare compiti diversi. Lui ha segnato 50 gol a stagione e noial suo, ma ero felice di giocare con lui anche perchè abbiamo vinto tutto e lui era un vincente nato, un perfezionista. Il misterè unmaggiore, mi dà sempre consigli”. L’ex Lione ha ricordato le sue origini “Vengo da un quartiere difficile. Quando vedevo ragazzi più grandi, ben vestiti e con belle macchine, mi dicevo che avrei voluto essere come loro. Idoli? Non ne ho mai avuti, ma ho dei modelli: nel calcio Ronaldo, il brasiliano. Poi ammiro anche ...

Del rapporto con Zinedine, francese come lui e tecnico del Real, dice: " E' come un fratello maggiore per me, mi dà sempre consigli ". REAL: A MARIANO BALLA L'ANCA. A mettere ko il backup del franco-algerino, già avversario dei nerazzurro in Europa League con la maglia del Lione, è stato un muscolo dell'anca. Il tecnico madridista ha ...