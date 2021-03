Aiuti in arrivo, vietato licenziare fino a luglio. Più soldi per le piccole imprese (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel dl Sostegno cambia il meccanismo dei ristori: andranno a chi ha perso almeno un terzo del fatturato, indipendentemente dal settore Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel dl Sostegno cambia il meccanismo dei ristori: andranno a chi ha perso almeno un terzo del fatturato, indipendentemente dal settore

SkyTG24 : Governo Draghi, Decreto Sostegno 2021: aiuti settore per settore, tutti i bonus in arrivo - moneypuntoit : ?? Decreto Sostegno, testo in arrivo: ecco aiuti, bonus e misure previste ?? - Giornaleditalia : Dl sostegno, Castelli: 'Aiuti alle imprese in arrivo la prossima settimana' - FASIbiz : In arrivo il decreto Sostegno con aiuti per #imprese, #lavoratori e #famiglie - Risoitaliano1 : In arrivo i controlli delle Domande PAC relative al 2020. I controlli oggettivi in campo sono previsti dal Sistema… -