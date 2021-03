Vaccino, via libera alla dose unica per i guariti dal Covid 'da non meno di 3 mesi e non oltre i 6 mesi' (Di giovedì 4 marzo 2021) Dal Ministero della Salute arriva il via libera alla dose unica per i guariti dal Covid. È quanto si legge nella circolare del ministero della Salute 'Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'... Leggi su leggo (Di giovedì 4 marzo 2021) Dal Ministero della Salute arriva il viaper idal. È quanto si legge nella circolare del ministero della Salute 'Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'...

agorarai : Gli applausi e la felicità per il via libera negli Usa al vaccino monodose. @iosonocarrara #agorarai - SkyTG24 : Vaccini Covid, Ema: l'11 marzo possibile via libera a Johnson&Johnson - lucfontana : Vaccino, la situazione in Europa e in Italia (via @Corriere) - lu_fer1975 : RT @danielebanfi83: Ok, si presta a facili battute ma il vaccino di #Janssen a singola dose promette proprio bene. P.s ora via con le battu… - cascinanotizie : ??Giani: 'Con questi dati Toscana ancora arancione'. Sui contagi: 'Vigile preoccupazione' ??Il presidente della Regio… -