Vaccino AstraZeneca, "in over 70 previene malattia di ogni gravità" (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - Il Vaccino AstraZeneca "è efficace nel prevenire in tutte le fasce di età, in particolare negli anziani, sia le ospedalizzazioni causate dall'infezione da Covid-19 che la malattia a tutti i livelli di gravità, integrando i risultati degli studi clinici registrativi". A riferirlo è AstraZeneca che, in una nota, parla di "evidenze cliniche" derivate dall'utilizzo del Vaccino n Scozia e Inghilterra "su milioni di cittadini" e cita l'arrivo di "nuovi dati positivi" sull'efficacia. Il Public Health England (Phe) ha infatti presentato i risultati preliminari di uno studio condotto in Inghilterra su dati di real world nella popolazione over 70. Secondo quanto riportato, l'efficacia del Vaccino nel prevenire la malattia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - Il"è efficace nel prevenire in tutte le fasce di età, in particolare negli anziani, sia le ospedalizzazioni causate dall'infezione da Covid-19 che laa tutti i livelli di, integrando i risultati degli studi clinici registrativi". A riferirlo èche, in una nota, parla di "evidenze cliniche" derivate dall'utilizzo deln Scozia e Inghilterra "su milioni di cittadini" e cita l'arrivo di "nuovi dati positivi" sull'efficacia. Il Public Health England (Phe) ha infatti presentato i risultati preliminari di uno studio condotto in Inghilterra su dati di real world nella popolazione70. Secondo quanto riportato, l'efficacia delnel prevenire la...

SkyTG24 : Uk, ricoveri giù dell’80% negli over 80 con una dose di vaccino AstraZeneca o Pfizer - AlessiaMorani : Le #Marche hanno utilizzato lo 0% del vaccino AstraZeneca. Complimenti alla giunta #Acquaroli Dati Ministero Salute - ilpost : C’è diffidenza verso il vaccino AstraZeneca - Il_Vitruviano : @senzasinistra @Maximinelli Non devi venirlo a dire a me quando l'accordo con AstraZeneca, il cui vaccino è stato f… - GiovanniMoglia : RT @Dario_Donato: Astrazeneca ci fa sapere con nota ufficiale che il vaccino previene tutti i livelli di gravità della malattia anche negli… -