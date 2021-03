Resident Evil 9 sarebbe già in sviluppo per un insider (Di mercoledì 3 marzo 2021) Resident Evil Village uscirà quest'anno, ma sembra che il team di sviluppo non abbia perso tempo e che attualmente sia al lavoro sul prossimo titolo della serie, Resident Evil 9. Ad annunciare questa notizia è il noto insider e abituale leaker di Resident Evil AestheticGamer aka Dusk Golem, il quale ha dichiarato che Resident Evil 9 è già in fase di sviluppo. L'insider afferma che il gioco è ancora abbastanza lontano dal lancio e che al più presto potrebbe uscire nel 2024, ma comunque è già nelle prime fasi embrionali dello sviluppo. Se le voci sono vere il gioco sarebbe in lavorazione dal 2018, ma ovviamente a quei tempi il team era focalizzato molto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 marzo 2021)Village uscirà quest'anno, ma sembra che il team dinon abbia perso tempo e che attualmente sia al lavoro sul prossimo titolo della serie,9. Ad annunciare questa notizia è il notoe abituale leaker diAestheticGamer aka Dusk Golem, il quale ha dichiarato che9 è già in fase di. L'afferma che il gioco è ancora abbastanza lontano dal lancio e che al più presto potrebbe uscire nel 2024, ma comunque è già nelle prime fasi embrionali dello. Se le voci sono vere il giocoin lavorazione dal 2018, ma ovviamente a quei tempi il team era focalizzato molto ...

