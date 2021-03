Meteo weekend in peggioramento, con brusco calo termico. E poi? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il dominio anticiclonico sull’Italia si appresta a sgretolarsi, con la discesa di correnti fredde d’estrazione artica verso l’Europa Centro-Settentrionale. Quest’aria fredda punterà poi l’Italia determinando un parziale peggioramento, oltre ad un netto calo termico. Prospettive Meteo per la prossima settimana, con l’Italia nel mirino di fronti perturbati dall’AtlanticoLa grande primavera, che ha caratterizzato questa fase di passaggio tra febbraio e marzo, dovrà rivedere i propri piani dopo l’esplosione del caldo anomalo non solo in Italia, ma anche su ampie parti dell’Europa. L’inverno si avvia a tornare, ma sarà uno scenario tipico per il periodo. A partire da venerdì si avvertiranno gli effetti del cedimento della pressione, con primi cenni di peggioramento. Le nubi porteranno ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il dominio anticiclonico sull’Italia si appresta a sgretolarsi, con la discesa di correnti fredde d’estrazione artica verso l’Europa Centro-Settentrionale. Quest’aria fredda punteràl’Italia determinando un parziale, oltre ad un netto. Prospettiveper la prossima settimana, con l’Italia nel mirino di fronti perturbati dall’AtlanticoLa grande primavera, che ha caratterizzato questa fase di passaggio tra febbraio e marzo, dovrà rivedere i propri piani dopo l’esplosione del caldo anomalo non solo in Italia, ma anche su ampie parti dell’Europa. L’inverno si avvia a tornare, ma sarà uno scenario tipico per il periodo. A partire da venerdì si avvertiranno gli effetti del cedimento della pressione, con primi cenni di. Le nubi porteranno ...

