Giovanni Ciacci colpito da un malore, salvo grazie all'intervento di Adriana Volpe: "Le sarò sempre grato" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Con le sue pagelle outfit e con i suoi commenti graffianti Giovanni Ciacci si è fatto conoscere dal pubblico come una persona fortemente ironica, sempre pronta a condividere le sue opinioni, anche quelle più polemiche. Recentemente però, lo stylist si è visto costretto a mostrare un nuovo lato della sua personalità, mettendo a nudo le sue debolezze. Giovanni Ciacci e il Covid: "Cicatrici sui polmoni" Giovanni Ciacci avrebbe dovuto essere uno dei concorrenti dell'Isola dei famosi, il reality che avrà inizio il 15 marzo su Canale 5. Come accaduto ad Amedeo Goria però, anche per l'opinionista dalla barba turchina a bloccare la partecipazione al programma è stato l'esito della visita medica. Dopo essere stato colpito dal Covid infatti il fisico di ...

