Formazioni ufficiali Sassuolo-Napoli | Serie A 2020 2021

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilospita ilnella 25^ giornata diA. Al Mapei Stadium (calcio d’inizio ore 18.30) i neroverdi di De Zerbi proveranno a ripetere la prestazione dell’andata, quando vinsero in casa degli azzurri 2-1. Di seguito le sceltedei due allenatori.: Consigli, Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio, Lopez, Locatelli, Defrel, Berardi, Caputo, Djuricic: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne SportFace.

Sassuolo (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo Napoli (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, ...Ledi Sassuolo Napoli match valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...Calcio d'inizio alle 18.30. SEGUI LA DIRETTA LE FORMAZIONI UFFICIALI Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All.: De Zerbi ...Ufficiali da pochi minuti le scelte di formazione di Gattuso in vista della gara contro il Sassuolo. Confermate le indiscrezioni della vigilia, sarà 4-2-3-1 con Hysaj a sinistra. A centrocampo torna ...