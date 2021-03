Erezione in flagrante? L' inviata di Striscia dai Maneskin a Sanremo | Eccitazione da palco o? Inequivocabile | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) L'dila notizia va ae accadono cose molto piccanti. Su Twitter, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci pubblica una foto di Valeria Graci, comica lanciata da Zelig e oggidi, insieme ai, la giovanissima rock band romana in gara all'Ariston. Tutto bene, ma c'è un dettaglio piuttosto pruriginoso. L'occhio dei più maliziosi cadrà inevitabilmente sui pantaloni, molto attillati, del batterista del gruppo, chesorridente in direzione dell'di. E tra patta e tasca, sembra far capolino qualcosa di molto sospetto. "Gli effetti di Valeria oda?", battuta che rieccheggia la mitologica ...