Quando il cibo abbraccia la tecnologia (Di martedì 2 marzo 2021) Il modo in cui si è prodotta materia prima per l’alimentazione mondiale è ormai obsoleto. Il futuro del food quindi si rivolge alla tecnologia proprio per un futuro sostenibile. Marco Gualtieri, ideatore e presidente di Seeds & Chips, punta a un futuro con meno spreco alimentare e con nuovi cibi. Leggi su udine20 (Di martedì 2 marzo 2021) Il modo in cui si è prodotta materia prima per l’alimentazione mondiale è ormai obsoleto. Il futuro del food quindi si rivolge allaproprio per un futuro sostenibile. Marco Gualtieri, ideatore e presidente di Seeds & Chips, punta a un futuro con meno spreco alimentare e con nuovi cibi.

prontodayane : @pazzeska4 quando si lamentava perché non spegnevano le luci in stanza arancione finché non arrivasse la principess… - r0chellepura : “amo il cibo asiatico” e poi nihao chingchong è l’unica cosa che sanno dire quando vedono una persona con gli occhi a mandorla lol - drvnkharold : quando vi prefissate 60.000€ come obbiettivo da donare ad una che ha i soldi che le escono da tutti gli orefizi ri… - meeertik : + foto cibo sui social questa è la battaglia che ho deciso di portare avanti ma no solo quando mangiate scampi crud… -