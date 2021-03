Paratici: "Fiducia in Pirlo e nelle scelte fatte" (Di martedì 2 marzo 2021) INVIATO A TORINO - Fabio Paratici ha lo stesso pensiero di Pirlo e crede ancora nello scudetto, ma al tempo stesso, parlando a Sky prima dell'inizio di Juventus - Spezia, il dt bianconero ha voluto ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 marzo 2021) INVIATO A TORINO - Fabioha lo stesso pensiero die crede ancora nello scudetto, ma al tempo stesso, parlando a Sky prima dell'inizio di Juventus - Spezia, il dt bianconero ha voluto ...

Ultime Notizie dalla rete : Paratici Fiducia Paratici: "Fiducia in Pirlo e nelle scelte fatte" Negli ultimi 10 anni questo è il più difficile per Paratici che non ha nascosto i cambiamenti e le difficoltà: "I cicli durano 3 - 4 anni e quindi in questo decennio abbiamo già cambiato per 3 - 4 ...

ESCLUSIVO - Juventus, vertice Elkann - Agnelli per definire il futuro Dopo il pareggio di Verona, si sono rincorse voci su voci sul futuro di Pirlo, di Paratici e dell'... All'attuale AD dell'Inter fu confermata informalmente la fiducia, prima di vedersi defenestrato.

Paratici: «Fiducia in Pirlo e nelle scelte fatte» Corriere dello Sport.it Paratici: «Fiducia in Pirlo e nelle scelte fatte» Il dt bianconero ha parlato prima della gara contro lo Spezia ai microfoni di Sky e ha spiegato: "Purtroppo agli occhi di chi non sa di calcio conta sempre e solo vincere. Il risultato è fondamentale, ...

Pirlo, Spezia e futuro: contro i liguri non si può sbagliare La Juve di Pirlo non vive un momento semplice e oggi, contro lo Spezia, il tecnico si gioca il futuro. Le ultime ...

Negli ultimi 10 anni questo è il più difficile perché non ha nascosto i cambiamenti e le difficoltà: "I cicli durano 3 - 4 anni e quindi in questo decennio abbiamo già cambiato per 3 - 4 ..."