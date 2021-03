Messina, mafia Nebrodi: al via il processo (Di martedì 2 marzo 2021) Prende il via a Messina il Maxiprocesso "Nebrodi" che vede alla sbarra 111 imputati e con loro un sistema mafioso milionario fatto di connivenze e silenzi. Per anni e anni nessuno si azzardava a ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 2 marzo 2021) Prende il via ail Maxi" che vede alla sbarra 111 imputati e con loro un sistema mafioso milionario fatto di connivenze e silenzi. Per anni e anni nessuno si azzardava a ...

Agenzia_Ansa : Le mani dei clan sui fondi Ue, al via il maxiprocesso a Messina #ANSA - malgradotuttobl : Processo Torrente ieri sera la sentenza di primo grado di @ilblogdicarmelo - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Le mani dei clan sui fondi Ue, al via il maxiprocesso a Messina #ANSA - SalvatoreMirag7 : RT @rep_palermo: Messina, al via il maxiprocesso contro la mafia dei Nebrodi. L'ex presidente del Parco, Antoci: 'Ha vinto lo Stato' [aggio… - rep_palermo : Messina, al via il maxiprocesso contro la mafia dei Nebrodi. L'ex presidente del Parco, Antoci: 'Ha vinto lo Stato'… -