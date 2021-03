Filippi: “Testa al Catania, chi scenderà in campo darà il massimo. Difficoltà con le big? Ho la mia idea” (Di martedì 2 marzo 2021) Sale l'attesa per Catania-Palermo.Mercoledì 3 marzo, allo Stadio “Angelo Massimino”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno il Catania di Giuseppe Raffaele dopo il pari ottenuto nel girone d’andata al “Renzo Barbera”. L’atteso derby di Sicilia, che andrà in scena alle ore 20.30, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dall'allenatore del Palermo Giacomo Filippi. "Obiettivi? Non abbiamo parlato con la società, la cosa che interessa a tutti noi è l'immediato e dunque la partita contro il Catania. Io non ho chiesto garanzie, sarà il tempo e il campo a dire tutto il resto. A noi interessa rendere questo piatto prelibato, uniforme e compatto. Catania? Una sfida che vale tre punti ma sono conscio che ha una valenza importantissima, è una partita che si prepara da sola e ti ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 marzo 2021) Sale l'attesa per-Palermo.Mercoledì 3 marzo, allo Stadio “Angelo Massimino”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno ildi Giuseppe Raffaele dopo il pari ottenuto nel girone d’andata al “Renzo Barbera”. L’atteso derby di Sicilia, che andrà in scena alle ore 20.30, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dall'allenatore del Palermo Giacomo. "Obiettivi? Non abbiamo parlato con la società, la cosa che interessa a tutti noi è l'immediato e dunque la partita contro il. Io non ho chiesto garanzie, sarà il tempo e ila dire tutto il resto. A noi interessa rendere questo piatto prelibato, uniforme e compatto.? Una sfida che vale tre punti ma sono conscio che ha una valenza importantissima, è una partita che si prepara da sola e ti ...

