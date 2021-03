Auto esce di strada e travolge un pedone: uomo morto sul colpo (Di martedì 2 marzo 2021) Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione di Modena Today , una Fiat Punto , condotta da un ragazzo di 20 anni, per cause ancora da accertare, sarebbe uscita di strada, all'altezza della ... Leggi su yeslife (Di martedì 2 marzo 2021) Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione di Modena Today , una Fiat Punto , condotta da un ragazzo di 20 anni, per cause ancora da accertare, sarebbe uscita di, all'altezza della ...

iltirreno : Tre infrazioni in una volta sola - messveneto : Auto esce di strada e finisce nel fossato - putipo : Prima un titolo a cazzo, poi un articolo nel quale si affermava che fosse stata l'auto inseguita a impattare l'auto… - lua_lu94 : vorrei un autista personale perché sono troppo giovane per stressarmi per il traffico o il posto auto che non esce - pl1952 : Roma, Grillo all’Hotel Forum per il vertice con il Movimento 5 stelle: il fondatore esce con un finto casco in test… -