Scuola: Save the Children, 8% ragazzi assiste a discriminazione verso chi non ha device per Dad (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - In occasione della Giornata Internazionale contro le discriminazioni al via la campagna #Upprezzami di SottoSopra, il Movimento Giovani per Save the Children, per coinvolgere sempre più le scuole nel contrasto di pregiudizi e stereotipi. Al via un mese di mobilitazione, che durerà fino al 31 marzo, durante il quale studenti e docenti sono invitati a condividere sui social le attività realizzate per il contrasto della discriminazione. Lo riferisce in un comunicato Save the Children riscontrando chel'8% dei ragazzi intervistati ha dichiarato di aver assistito a episodi di discriminazione on line nei confronti di coetanei per varie motivazioni. Tra queste non avere i device per fruire della Dad. Lo spot rilancia la campagna ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - In occasione della Giornata Internazionale contro le discriminazioni al via la campagna #Upprezzami di SottoSopra, il Movimento Giovani perthe, per coinvolgere sempre più le scuole nel contrasto di pregiudizi e stereotipi. Al via un mese di mobilitazione, che durerà fino al 31 marzo, durante il quale studenti e docenti sono invitati a condividere sui social le attività realizzate per il contrasto della. Lo riferisce in un comunicatotheriscontrando chel'8% deiintervistati ha dichiarato di aver assistito a episodi dion line nei confronti di coetanei per varie motivazioni. Tra queste non avere iper fruire della Dad. Lo spot rilancia la campagna ...

TV7Benevento : Scuola: Save the Children, 8% ragazzi assiste a discriminazione verso chi non ha device per Dad (3)... - TV7Benevento : Scuola: Save the Children, 8% ragazzi assiste a discriminazione verso chi non ha device per Dad... - TuttoAmbiente : SAVE THE DATE!? ?? dal 13/05/21 al 10/06/21 Scuola di Perfezionamento per Mobility Manager Lezioni a distanza, in di… - TuttoAmbiente : SAVE THE DATE!? ?? dal 28/04/21 al 26/05/21 Scuola di Perfezionamento per Consulente e Tecnico Ambientale Lezioni a… - __Dery : Save your tears di The Weeknd mi dà proprio le vibez di un ballo studentesco dei film americani dei primi anni 2000… -