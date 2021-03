Pecoraro: “L’ammissione di Orsato su Pjanic non è una soddisfazione” (Di lunedì 1 marzo 2021) “L’ammissione di colpa di Orsato sul caso Pjanic non rappresenta per me una soddisfazione. A distanza di anni non capisco ancora perché di quell’episodio mi arrivò il video, ma non l’audio. A differenza degli altri frame che richiesti“. Queste le dichiarazioni dell’ex capo della Procura Federale della Figc Giuseppe Pecoraro ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. E ancora: “L’unico aspetto positivo riguarda la svolta già data dal nuovo presidente dell’Aia Trentalange – ha aggiunto – spero che in futuro le cose possano migliorare. Tornando a Orsato, ieri alla Rai ha detto che il Var non poteva intervenire. Il quarto uomo sì, però”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) “di colpa disul casonon rappresenta per me una. A distanza di anni non capisco ancora perché di quell’episodio mi arrivò il video, ma non l’audio. A differenza degli altri frame che richiesti“. Queste le dichiarazioni dell’ex capo della Procura Federale della Figc Giuseppeai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. E ancora: “L’unico aspetto positivo riguarda la svolta già data dal nuovo presidente dell’Aia Trentalange – ha aggiunto – spero che in futuro le cose possano migliorare. Tornando a, ieri alla Rai ha detto che il Var non poteva intervenire. Il quarto uomo sì, però”. SportFace.

