Eva di Beautiful si intrufola nel camerino di Wyatt Spencer

(Di lunedì 1 marzo 2021) L’attrice Kelly Kruger è entusiasta di poter condividere con i suoi fan la notizia relativa al fatto che, molto presto, tornerà sul set di, dove interpreta il ruolo ricorrente della pubblicista della Forrester International, Eva. La donna ha pubblicato sul suo profilo Instagram la notizia in questione, immortalandosi neldi. Cosa avrà combinato? Inoltre resta la curiosità di sapere quale sarà il suo ruolo nelle prossime puntate e come entrerà nelle vicende che stanno vivendo al momento i protagonisti della soap americana. Il post di Eva di“Ehi fan di, indovinate chi è tornato sul il 12 febbraio?? Eva sta tornando a Los Angeles!” questo è il primissimo commento postato sul profilo dell’interprete di Eva di, ...

eva_mar2011 : RT @AlteaFerrari: Buongiorno A TUTTI?? Beautiful day Y'ALL?? -

Ultime Notizie dalla rete : Eva Beautiful

Blasting News Italia

: tutte le nostre news anche su Instagram ( entrando da QUI ) A sostenere la coppia sarà ...le fila del coro a sostegno di una nuova reunion tra Katie e Bill è stata scomodata anche, la ...Nel 2006 partecipano alla realizzazione dell'album di Carmen Consoli "contro", aggiungendo ... alla realizzazione dello spettacolo "I am", componendo ed eseguendo la musica dal vivo. ...Durante il mese di febbraio, nelle puntate americane di Beautiful, è andato in onda un nuovo breve cross over con la soap opera Febbre D’Amore. Ve ne abbiamo già parlato e, come anticipatovi, quello c ...