Ester Ledecka assente ai Mondiali di snowboard a Rogla: la ceca potrebbe "aiutare" Sofia Goggia a Lenzerheide

Problemi fisici non trascurabili per campionessa olimpica di sci alpino e snowboard Ester Ledecka: la poliedrica atleta ceca, valente nelle due pratiche, ha deciso di rinunciare ai Mondiali di Rogla per via di alcuni problemi alla schiena, con cui sta facendo i conti da inizio stagione. Ledecka, infatti, aveva già dato forfait per le prove della Coppa del Mondo di sci alpino in Val di Fassa nella speranza di recuperare per la rassegna iridata in terra slovena, dove era tra le favorite sia nel PGS odierno che nel PSL di domani: "A causa di problemi di salute non posso competere a Rogla, non vedevo l'ora ma non riesco neppure a finire un riscaldamento. Lavorerò col mio team per essere al via delle Finali di Coppa del Mondo a Lenzerheide".

Ultime Notizie dalla rete : Ester Ledecka I Mondiali senza la Ledecka Ai Mondiali delle discipline alpine di Rogla (Slovenia), che si svolgono il 1o e il 2 marzo, non prender parte la ceca Ester Ledecka. La 24enne, che ha conquistato due titoli mondiali e uno olimpico, ha problemi alla parte superiore del corpo. Intanto nel gigante parallelo maschile approdato agli ottavi di finale ...

Ledecka infortunata, forfait per i Mondiali di Rogla Un infortunio mette fuori gioco Ester Ledecka dai Mondiali di snowboard al via oggi a Rogla, in Slovenia. 'Mi stavo preparando per le gare e non vedevo l'ora, ma non riesco nemmeno a portare lo snowboard sopra la testa con una mano, ...

Ester Ledecka costretta al forfait RSI.ch Informazione Snowboard, Mondiali 2021: avanzano dopo le qualificazioni quattro azzurri nel PGS, Roland Fischnaller a caccia delle medaglie Si sono appena concluse le run di qualificazione in quel di Rogla, dove nel pomeriggio si disputerà la fase finale per quanto riguarda il PGS dei Mondiali di snowboard parallelo. Quattro italiani sono ...

