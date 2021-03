Caso Genovese, Giletti: “Hanno tentato di venderci i filmati di Terrazza Sentimento” (Di lunedì 1 marzo 2021) Non è l’Arena, Massimo Giletti ha denunciato di aver ricevuto una mail dove qualcuno ha tentato di vendere le immagini delle telecamere di Terrazza Sentimento Il conduttore di Non è l’Arena Massimo Giletti ha denunciato l’accaduto: è arrivata una mail in redazione dove qualcuno ha tentato di vendere le immagini delle telecamere di Terrazza Sentimento. Ieri durante il programma in onda su La7, Giletti ha spiegato che è arrivata una mail con degli allegati alla sua redazione: lo screenshot con i nomi dei file, catalogati per “nome” della telecamera, compresa una cartella chiamata “coca” e alcuni frammenti di filmato. Il conduttore ha mandato in onda qualche secondo del filmato, dove si riconosce la camera da letto teatro della violenza ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Non è l’Arena, Massimoha denunciato di aver ricevuto una mail dove qualcuno hadi vendere le immagini delle telecamere diIl conduttore di Non è l’Arena Massimoha denunciato l’accaduto: è arrivata una mail in redazione dove qualcuno hadi vendere le immagini delle telecamere di. Ieri durante il programma in onda su La7,ha spiegato che è arrivata una mail con degli allegati alla sua redazione: lo screenshot con i nomi dei file, catalogati per “nome” della telecamera, compresa una cartella chiamata “coca” e alcuni frammenti di filmato. Il conduttore ha mandato in onda qualche secondo del filmato, dove si riconosce la camera da letto teatro della violenza ...

